В Рязани прекратили работу рестораны сети McDonald’s

Объявление появилось, в частности, на двери заведения на улице Краснорядской.

В Рязани приостановили работу рестораны сети McDonald’s. Об этом сообщили в группе « Новости Рязани ВКонтакте » во вторник, 15 марта.

Очевидцы обратили внимание на объявление на двери заведения на улице Краснорядской. «Мы временно приостанавливаем работу предприятий нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — указано в нем.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что рестораны сети могут возобновить работу через полтора месяца.