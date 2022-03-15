В Рязани капитально отремонтируют здание контрольно-счетной палаты

На ремонт выделят более трех млн рублей. Подрядчик должен провести работы до конца сентября 2022 года.

В Рязани сделают капитальный ремонт здания городской контрольно-счетной палаты. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Цена контракта — 3 280 220 рублей. Подрядчик обязан провести демонтажные работы кровли, фасада и отмостки здания № 60 на улице Свободы, после обустроить карнизы, отливы, перемычки и проемы, слуховые окна.

Также он должен заменить водосточную систему, провести реставрацию фасада и откосов, выложить тротуарную плитку и декоративную брусчатку.Гарантия на выполненные работы составляет пять лет. Срок исполнения: до конца сентября 2022 года.

Фото 2ГИС