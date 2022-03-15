В Рязани ищут очевидцев аварии на улице Промышленной, где пострадал пенсионер

Очевидцев аварии попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1.

В Рязани ищут очевидцев аварии на улице Промышленной, где пострадал пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 8 ноября 2021 года в 18:30 на улице Промышленной около дома № 5.

38-летний рязанец на грузовике «ГАЗ-3302» наехал на 75-летнего местного жителя. Пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина получил травмы, ему оказали медпомощь.

Очевидцев аварии попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1.