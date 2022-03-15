\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-3°
ЦБ USD 115.2 -1.55 15/03
ЦБ EUR 127.23 -1.72 15/03
Нал. USD 110.1 / 125.00 08:54
Нал. EUR 110.00 / 135.00 10:59
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
13 710
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
5 026
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
7 249
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
22 383
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани банк оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную рекламу по СМС
АО «Альфа-Банк» часть1 статьи 18 закона «О рекламе» («Распространение рекламы по сетям электросвязи посредством рассылки SMS-сообщений без предварительного согласия абонента).

В Рязани банк оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную рекламу по СМС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС.

В федеральную антимонопольную службу обратился рязанец, который получил 12 марта СМС с рекламным предложением от «Альфа-Банка». Заявитель уточнил, что не давал банку согласие на получение рекламы.

Комиссия признала, что банк нарушил часть1 статьи 18 закона «О рекламе» («Распространение рекламы по сетям электросвязи посредством рассылки SMS-сообщений без предварительного согласия абонента).

АО «Альфа-Банк» оштрафовали на 200 тысяч рублей.