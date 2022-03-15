В Рязани банк оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную рекламу по СМС
АО «Альфа-Банк» часть1 статьи 18 закона «О рекламе» («Распространение рекламы по сетям электросвязи посредством рассылки SMS-сообщений без предварительного согласия абонента).
В Рязани банк оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную рекламу по СМС. Об этом
В федеральную антимонопольную службу обратился рязанец, который получил 12 марта СМС с рекламным предложением от «Альфа-Банка». Заявитель уточнил, что не давал банку согласие на получение рекламы.
Комиссия признала, что банк нарушил часть1 статьи 18 закона «О рекламе» («Распространение рекламы по сетям электросвязи посредством рассылки SMS-сообщений без предварительного согласия абонента).
АО «Альфа-Банк» оштрафовали на 200 тысяч рублей.