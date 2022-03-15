В работе Wildberries произошел сбой

Неполадки есть у пользователей из России и Белоруссии.

В работе интернет-магазина Wildberries произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector .

Неполадки в работе Wildberries есть у пользователей из России и Белоруссии.

По состоянию на 8:20 зафиксировано 3 032 жалобы. 46% пользователей сообщили о проблеме с приложением, 43% пользователей — с отслеживанием заказа, 11% - с сайтом.

Напомним, о сбое в работе интернет-магазина сообщалось также в понедельник, 14 марта.