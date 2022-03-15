В работе Wildberries произошел сбой
Неполадки есть у пользователей из России и Белоруссии.
В работе интернет-магазина Wildberries произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта
Неполадки в работе Wildberries есть у пользователей из России и Белоруссии.
По состоянию на 8:20 зафиксировано 3 032 жалобы. 46% пользователей сообщили о проблеме с приложением, 43% пользователей — с отслеживанием заказа, 11% - с сайтом.
Напомним, о сбое в работе интернет-магазина сообщалось также в понедельник, 14 марта.