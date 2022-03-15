В Клепиковском районе Росгвардия задержала иностранца за умышленный поджог

58-летний уроженец одной из республик Центральной Азии гостил у своей знакомой. Во время конфликта он поджег входную дверь и скрылся. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

В Клепиковском районе Росгвардия задержала иностранца за умышленный поджог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны.

В Туме сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим улицы, поступила ориентировка на мужчину, который поджег дверь одного из домов на улице Ленина.

Похожего по описанию человека задержали на улице Карла Маркса. Выяснилось, что 58-летний уроженец одной из республик Центральной Азии гостил у своей знакомой. Во время конфликта он поджег входную дверь и скрылся.

Злоумышленника передали полицейским для дальнейшего разбирательства.