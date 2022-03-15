\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-4°
ЦБ USD 115.2 -1.55 15/03
ЦБ EUR 127.23 -1.72 15/03
Нал. USD 110.2 / 125.00 08:54
Нал. EUR 110.00 / 135.00 12:24
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
13 891
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
5 098
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
7 314
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
22 447
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Клепиковском районе Росгвардия задержала иностранца за умышленный поджог
58-летний уроженец одной из республик Центральной Азии гостил у своей знакомой. Во время конфликта он поджег входную дверь и скрылся. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

В Клепиковском районе Росгвардия задержала иностранца за умышленный поджог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны.

В Туме сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим улицы, поступила ориентировка на мужчину, который поджег дверь одного из домов на улице Ленина.

Похожего по описанию человека задержали на улице Карла Маркса. Выяснилось, что 58-летний уроженец одной из республик Центральной Азии гостил у своей знакомой. Во время конфликта он поджег входную дверь и скрылся.

Злоумышленника передали полицейским для дальнейшего разбирательства.