В Клепиковском районе Росгвардия задержала иностранца за умышленный поджог
58-летний уроженец одной из республик Центральной Азии гостил у своей знакомой. Во время конфликта он поджег входную дверь и скрылся. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
В Клепиковском районе Росгвардия задержала иностранца за умышленный поджог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны.
В Туме сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим улицы, поступила ориентировка на мужчину, который поджег дверь одного из домов на улице Ленина.
Похожего по описанию человека задержали на улице Карла Маркса. Выяснилось, что 58-летний уроженец одной из республик Центральной Азии гостил у своей знакомой. Во время конфликта он поджег входную дверь и скрылся.
Злоумышленника передали полицейским для дальнейшего разбирательства.