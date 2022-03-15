В Киеве назвали возможные сроки достижения мирного соглашения с Россией

Об этом рассказал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал возможные сроки заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщило РИА Новости .

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным… или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — заявил Арестович во время эфира на Youtube-канале Марка Фейгина.

Четвертый раунд переговоров российской и украинской сторон состоялся в понедельник, 14 марта, в режиме видеоконференции. По их итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взят технический перерыв. Переговоры продолжатся во вторник.