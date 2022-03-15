\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-3°
ЦБ USD 115.2 -1.55 15/03
ЦБ EUR 127.23 -1.72 15/03
Нал. USD 112 / 125.00 13:12
Нал. EUR 110.00 / 135.00 13:12
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
13 455
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
4 945
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
7 178
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
22 296
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Киеве назвали возможные сроки достижения мирного соглашения с Россией
Об этом рассказал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал возможные сроки заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным… или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — заявил Арестович во время эфира на Youtube-канале Марка Фейгина.

Четвертый раунд переговоров российской и украинской сторон состоялся в понедельник, 14 марта, в режиме видеоконференции. По их итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взят технический перерыв. Переговоры продолжатся во вторник.