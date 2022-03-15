В Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах

С 16 по 19 марта ожидается, что температура будет ниже нормы на семь-девять градусов.

В Центральной России из-за мощного антициклона ожидаются аномальные морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости .

По словам специалиста, аномалия затронет большую территорию — европейскую часть страны, Урала и Западной Сибири. С 16 по 19 марта ожидается, что температура будет ниже нормы на семь-девять градусов.

«Минимальные значения — 13-18 градусов мороза. Это очень низкие температуры для марта», — сказал Вильфанд.

В некоторых регионах температура по ночам опустится до -17, -22 градусов.