В центре Новосибирска в аварии с «КамАЗом» погибли три человека

Минивэн Toyota Ipsum ехал из республики Алтай и относился к сервису «BlaBlaCar». В аварии погибли три человека двое мужчин 34 и 54 лет, и женщина 62 лет. Еще три человека получили травмы.

В центре Новосибирска в аварии с «КамАЗом» погибли три человека. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 15 марта, в 04:50 на улице Большевистской около дома № 177/7.

26-летний водитель на минивэне Toyota Ipsum столкнулся с «КамАзом», которым управлял водитель 1963 года рождения.

В аварии погибли три человека двое мужчин 34 и 54 лет, и женщина 62 лет. Три человека получили травмы, их доставили в больницу.

Отмечается, что пострадавших и погибших извлекали из машины спасатели при помощи гидравлических инструментов.