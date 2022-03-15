Сорокина попросила рязанцев помочь с жильем для детей-сирот

Мэр сообщила, что лично рассмотрит каждое обращение. Она также обратилась к риелторам с просьбой помочь в подборе подходящих вариантов жилья.

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела квартиры, закупленные для детей-сирот. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Глава горадминистрации рассказала, что осмотрела три объекта, закупленных для детей-сирот в феврале 2022 года: на улице Забайкальской, Крупской и Дачной.

Она отметила, что в квартирах сделан современный ремонт, установлены новая сантехника, приборы учета, газовые плиты. По словам Сорокиной, квартиры расположены в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Она отметила, что на рынке недвижимости ситуация непростая. Мэр обратилась с предложением о сотрудничестве к рязанцам.

«Уважаемые горожане, если вы хотите продать однокомнатную квартиру для последующего предоставления ребенку-сироте, мы готовы вам оказать всяческую поддержку — и в ремонте (мы покупаем только отремонтированные квартиры), и в выходе на электронную торговую площадку. С этими вопросами можно обратиться на мои страницы в социальных сетях , непосредственно в управление энергетики и ЖКХ», — написала Елена Сорокина.

Мэр сообщила, что лично рассмотрит каждое обращение. Она также обратилась к риелторам с просьбой помочь в подборе подходящих вариантов.

«Да, у нас серьезные требования, но мы настроены решать важные социальные задачи»,-- подытожила глава горадминистрации.