\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-4°
ЦБ USD 111.48 -3.72 16/03
ЦБ EUR 122.45 -4.78 16/03
Нал. USD 109.5 / 125.00 08:54
Нал. EUR 110.00 / 135.00 17:06
Новости
Публикации
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
1 час назад
254
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
4 часа назад
316
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
14 162
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
5 229
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Сорокина попросила рязанцев помочь с жильем для детей-сирот
Мэр сообщила, что лично рассмотрит каждое обращение. Она также обратилась к риелторам с просьбой помочь в подборе подходящих вариантов жилья.

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела квартиры, закупленные для детей-сирот. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Глава горадминистрации рассказала, что осмотрела три объекта, закупленных для детей-сирот в феврале 2022 года: на улице Забайкальской, Крупской и Дачной.

Она отметила, что в квартирах сделан современный ремонт, установлены новая сантехника, приборы учета, газовые плиты. По словам Сорокиной, квартиры расположены в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Она отметила, что на рынке недвижимости ситуация непростая. Мэр обратилась с предложением о сотрудничестве к рязанцам.

«Уважаемые горожане, если вы хотите продать однокомнатную квартиру для последующего предоставления ребенку-сироте, мы готовы вам оказать всяческую поддержку — и в ремонте (мы покупаем только отремонтированные квартиры), и в выходе на электронную торговую площадку. С этими вопросами можно обратиться на мои страницы в социальных сетях, непосредственно в управление энергетики и ЖКХ», — написала Елена Сорокина.

Мэр сообщила, что лично рассмотрит каждое обращение. Она также обратилась к риелторам с просьбой помочь в подборе подходящих вариантов.

«Да, у нас серьезные требования, но мы настроены решать важные социальные задачи»,-- подытожила глава горадминистрации.