Рязанским предпринимателям предоставят до 500 миллионов рублей займов на максимально льготных условиях

Об этом заявил губернатор Николай Любимов.

Рязанским предпринимателям предоставят до 500 миллионов рублей займов на максимально льготных условиях. Об этом заявил глава региона Николай Любимов на заседании облправительства во вторник, 15 марта.

На нем губернатор напомнил о том, что 11 марта состялось расширенное заседание регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. В нем участвовали предприниматели, институты поддержки и развития бизнеса, а также органы власти. В его рамках организовано 15 площадок для обсуждения всех ключевых проблемных вопросов. «Это позволило скоординировать усилия, учесть специфику бизнеса, сформировать наиболее эффективные подходы и инструменты для снижения рисков. Только на федеральный уровень от лица наших предпринимателей подготовлено порядка 100 предложений, мы их сейчас досистематизируем и будем отрабатывать вместе с профильными федеральными ведомствами. Большое количество предложений от бизнеса мы включаем в региональный план и уже взяли в работу», — заявил Любимов.

По словам губернатора, в числе мер поддержки регионального уровня — докапитализация Госфонда развития промышленности Рязанской области и областного фонда поддержки малого предпринимательства. Она позволит на максимально льготных условиях предоставить до 500 миллионов рублей займов предпринимателям, в том числе промышленным предприятиям.

«Для реализации налогового маневра принимаем постановление правительства области о продлении сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также региональных и местных налогов за 1 квартал 2022 года: налог на имущество организаций, транспортный, земельный налог для организаций. Кроме того, уже разработан законопроект о снижении налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для обрабатывающих предприятий. Это более 3000 налогоплательщиков, наш малый производственный бизнес», — заявил глава региона.

Николай Любимов подчеркнул, что самое пристальное внимание со стороны федерального центра и на региональном уровне сегодня уделяется системообразующим предприятиям. В федеральном перечне сегодня восемь рязанских компаний и 11 предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые входят в него через свои холдинговые структуры. «Мы обратились в правительство России с предложением по включению дополнительно 25-ти рязанских предприятий в перечень системообразующих предприятий федерального уровня», — заявил губернатор. Он отметил, что на региональном уровне такой перечень тоже сформирован: он включает 325 предприятий, которым по необходимости будет оказана точечная поддержка.

«Мы усиливаем работу нашего Экономического информационного центра, чтобы обеспечить максимально оперативное доведение мер поддержки до граждан и бизнеса, которые сейчас формируются в режиме „нон-стоп“, — сказал Николай Любимов. — Мы создали этот центр еще в период пандемии. Специалисты Центра помогут каждому предпринимателю сориентироваться в мерах поддержки федерального и регионального уровня в режиме „одного окна“. Этот формат был очень востребован, в 2020 году было обработано более 26 тыс. обращений. Все позитивно оценили его работу», — заявил Любимов.

Губернатор особо отметил, что все цели, обозначенные в cтратегии развития региона до 2030 года, остаются актуальными. «Мы никоим образом не отказываемся от развития. Развитие экономики должно продолжаться. Все социальные обязательства перед гражданами тоже должны неукоснительно выполняться. Это вообще не подлежит обсуждению. Поэтому работать надо сейчас в самом жестком, оперативном режиме, все вопросы, которые возникают, быстро отрабатывать вместе с жителями и бизнесом», — сказал Николай Любимов.