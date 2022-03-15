Рязанские врачи удалили желудок у 60-летней женщины

Операцию проверил специалисты онкоцентра.

Врачи Рязанского онкоцентра удалили у 60-летней женщины желудок. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Пациентка наблюдалась в онкодиспансере более трех лет. У нее были множественные полипы желудка. Результаты ежегодной биопсии показали, что один из полипов начал проявлять свойства злокачественной опухоли.

Как рассказали в Рязанском онкоцентре, единичные полипы редко превращаются в опухоль. Это связано с тем, что их своевременно удаляют эндоскопическим путем. При множественных полипах процедура невозможна из-за того, что вся слизистая желудка проходит постепенную трансформацию. Это приводит к образованию злокачественной опухоли. В таких случаях пациентам показано полное удаление желудка.

Женщине провели гастрэктомию через лапароскопический доступ. Это позволило достичь максимального комфорта в раннем послеоперационном периоде, уменьшить болевой синдром и сократить срок нахождения в больницы.

Врачи оценивают состояние пациентки как удовлетворительное. Ее выписали домой.

Отмечается, что после операции необходимо соблюдать строгую диету. Она состоит из частого дробного питания: 10-12 раз в день, малыми порциями.