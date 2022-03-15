Рязанская НПК приняла участие в дне открытых дверей в РГРТУ

Абитуриентам и их родителям рассказали об условиях поступления и программе обучения на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ». РНПК рассказала школьникам о поддержке, которую оказывает нефтезавод студентам во время обучения, и о трудоустройстве после окончания вуза.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», приняла участие в дне открытых дверей Рязанского государственного радиотехнического университета. Абитуриентам и их родителям рассказали об условиях поступления и программе обучения на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ». РНПК рассказала школьникам о поддержке, которую оказывает нефтезавод студентам во время обучения, и о трудоустройстве после окончания вуза. Кафедра «Химическая технология органических веществ» была открыта в РГРТУ по инициативе рязанской НПК в 2011 году. Основная цель — подготовка кадров для нефтяной отрасли в рязанском регионе. При поддержке завода на кафедре организованы три специализированные химические лаборатории «Химия нефти», «Общая и неорганическая химия» и «Органическая химия и катализ». Лаборатории оснащены современным оборудованием. На кафедре есть оборудованная мультимедийной аппаратурой лекционная аудитория и компьютерный класс с программными продуктами.

Часть занятий ведут специалисты рязанской НПК, а ведущие специалисты завода являются консультантами студентов по выпускных квалификационным работам.

Предприятие проводит профориентационные экскурсии и поощряет лучших студентов корпоративными стипендиями.

При поддержке рязанской НПК издано учебное пособие «История нефтяной промышленности России». Учебник предназначен для подготовки высококвалифицированных кадров нефтехимической отрасли. В настоящее время на кафедре обучается 83 студента по очной и заочной формам. В июне 2021 года состоялся седьмой выпуск бакалавров-очников, которые трудоустроились в РНПК.

В 2022 году базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» предлагает 34 бюджетных места и 20 на коммерческой основе на следующие формы обучения: бакалавриат и магистратура. Прием документов начнется в июне. На дне открытых дверей будущим абитуриентам также рассказали о социальных условиях, которые предоставляет завод своим работникам, об особенностях прохождения производственной практики, о возможностях последующего трудоустройства, о программах повышения квалификации, действующих в РНПК, о работе совета молодых специалистов.