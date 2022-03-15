Рязанцам рассказали, как справиться с паникой и тревогой

Клинический психолог Ирина Вышегородцева, семейный психолог Евгения Шелестова и когнитивно-поведенческий психотерапевт Кристина Шишкина дали несколько советов для рязанцев

Из-за новостей о спецоперации на Украине, блокировки соцсетей, новых санкциях и росте цен рязанцы могут впадать в панику. О том, как справится с психологическими сложностями РЗН. инфо пообщались с тремя местными специалистами.

Клинический психолог Ирина Вышегородцева, семейный психолог Евгения Шелестова и когнитивно-поведенческий психотерапевт Кристина Шишкина дали несколько советов для рязанцев. Подробнее в разделе «Публикации».