Рязанца осудили за уклонение от армии

Следствие и суд установили, что молодой человек был военнообязанным и не имел законных оснований для освобождения от военной службы.

В Рязани молодого человека 2002 года рождения осудили за уклонение от прохождения военной службы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие и суд установили, что молодой человек был военнообязанным и не имел законных оснований для освобождения от военной службы. В течение нескольких месяцев он уклонялся от прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.