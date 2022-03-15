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Рязанца осудили за уклонение от армии
Следствие и суд установили, что молодой человек был военнообязанным и не имел законных оснований для освобождения от военной службы.

В Рязани молодого человека 2002 года рождения осудили за уклонение от прохождения военной службы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие и суд установили, что молодой человек был военнообязанным и не имел законных оснований для освобождения от военной службы. В течение нескольких месяцев он уклонялся от прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.