Рязанца наградили медалью «За отвагу» за участие в спецоперации на Украине. Информация о награждении прозвучала в
Командир танка Анатолий Власов — уроженец Захаровского района. Он получил ранение, попав в засаду под минометным и снайперским огнем. Его боевую машину несколько раз подбили, но он продолжил сражаться.
Директор захаровской средней школы № 2 Александр Карасиков рассказал
«Он всегда был патриотом. После срочной службы служит по контракту. Анатолий — настоящий защитник Родины. Я им горжусь», — рассказала родственница Анатолия Власова, Наталья.