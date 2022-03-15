\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-4°
ЦБ USD 115.2 -1.55 15/03
ЦБ EUR 127.23 -1.72 15/03
Нал. USD 110.2 / 125.00 08:54
Нал. EUR 110.00 / 135.00 12:24
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
13 886
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
5 095
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
7 311
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
22 442
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанца наградили медалью «За отвагу» за участие в спецоперации на Украине
Командир танка Анатолий Власов — уроженец Захаровского района. Он получил ранение, попав в засаду под минометным и снайперским огнем, но продолжил сражаться.

Рязанца наградили медалью «За отвагу» за участие в спецоперации на Украине. Информация о награждении прозвучала в выпуске новостей на Первом канале в понедельник, 14 марта.

Командир танка Анатолий Власов — уроженец Захаровского района. Он получил ранение, попав в засаду под минометным и снайперским огнем. Его боевую машину несколько раз подбили, но он продолжил сражаться.

Директор захаровской средней школы № 2 Александр Карасиков рассказал ИД «Пресса», что Власов всегда занимался добросовестно. Он выразил надежду, что земляк поправится, встанет в строй и после завершения операции вернется домой.

«Он всегда был патриотом. После срочной службы служит по контракту. Анатолий — настоящий защитник Родины. Я им горжусь», — рассказала родственница Анатолия Власова, Наталья.