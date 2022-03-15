Рязанца наградили медалью «За отвагу» за участие в спецоперации на Украине

Командир танка Анатолий Власов — уроженец Захаровского района. Он получил ранение, попав в засаду под минометным и снайперским огнем, но продолжил сражаться.

Рязанца наградили медалью «За отвагу» за участие в спецоперации на Украине. Информация о награждении прозвучала в выпуске новостей на Первом канале в понедельник, 14 марта.

Командир танка Анатолий Власов — уроженец Захаровского района. Он получил ранение, попав в засаду под минометным и снайперским огнем. Его боевую машину несколько раз подбили, но он продолжил сражаться.

Директор захаровской средней школы № 2 Александр Карасиков рассказал ИД «Пресса» , что Власов всегда занимался добросовестно. Он выразил надежду, что земляк поправится, встанет в строй и после завершения операции вернется домой.

«Он всегда был патриотом. После срочной службы служит по контракту. Анатолий — настоящий защитник Родины. Я им горжусь», — рассказала родственница Анатолия Власова, Наталья.