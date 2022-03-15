Россиянам рассказали, какие товары исчезнут с прилавков из-за санкций

В список вошли сельдь и скумбрия с Фарерских островов, фрукты, напитки от PepsiCo, пиво от Heineken и чешских пивоварен, крепкий алкоголь от Diageo. Эксперты также отметили сложности с поставкой компьютеров, серверов и автомобилей.

Россиянам рассказали, какие товары исчезнут с прилавков из-за санкций. Об этом пишут « Известия ».

По словам Инны Гольфанд, партнера Strategy Partners, предоставляющей услуги по разработке бизнес-стратегии, из продуктов питания в зоне риска находится сельдь и скумбрия с Фарерских островов. На нее приходится 40-50% импорта в Россию.

Также она отметила, что в ближайшее время могут сократиться поставки фруктов. Однако основными поставщиками фруктов являются страны, которые не присоединились к санкциям.

Из напитков с прилавков исчезнут напитки от компании PepsiCo, пиво от Heineken под собственной торговой маркой, а также от чешских пивоварен Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard. Также экспорт приостановила британская алкогольная компания Diageo, которой принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness, водки Smirnoff.

Дмитрий Матвеев, президент агропромышленной группы компаний «Кабош», полагает, что начнутся определенные проблемы с поставкой электронной техники: компьютеров, серверов. Также он напомнил, что несколько автокомпаний приостановили производство в России, в том числе Volkswagen, Ford, Mercedes и Renault.

Председатель правления международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин полагает, что с отечественных прилавков исчезнет «самое лучшее в каждой товарной категории». По его мнению, цена на товары российского производства увеличится в течение одного-трех месяцев после обвала курса рубля и ухода с рынка зарубежных конкурентов. Рост цен может составить до 50%, а случае регулирования цен государством возможно нарастание дефицита товаров.