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Россия ввела персональные санкции против Байдена
В МИД России объяснили, что решение — ответная мера на русофобский курс руководства США.

Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в МИД, передает РИА Новости.

Отмечается, что меры введены в ответ на серию «беспрецедентных санкций». С 15 марта американский президент добавили в российский «стоп-лист». Также туда попали руководители ведомств и известных американских деятелей, среди которых госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки и другие.

В МИД России объяснили, что решение — ответная мера на русофобский курс руководства США. В ближайшие время Россия планирует расширить санкционный перечень «русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер».