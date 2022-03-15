Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека

В Госдуме начнут рассматривать вопрос, когда соответствующие документы поступят в палату.

Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале .

В Госдуме начнут рассматривать вопрос, когда соответствующие документы поступят в палату.

«При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно», — отметил Слуцкий.

Напомним, Россия решила выйти из Совета Европы.