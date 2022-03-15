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Российские военные заняли Херсонскую область Украины
Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков во вторник, 15 марта.

Российские военные заняли Херсонскую область Украины. Об этом во вторник, 15 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Р. Ф. Игоря Конашенкова.

«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — заявил генерал-майор.

Российские военные взяли под полный контроль город Херсон 2 марта. После этого начались переговоры с горадминистрацией по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения. В город доставили гуманитарную помощь.