Российские кондитеры предупредили, что сладости могут подорожать на 67%

Повышение цен некоторые производители объяснили подорожанием себестоимости товаров из-за роста курсов валют.

Российские кондитеры предупредили, что сладости могут подорожать на 67%. Об этом пишут « Ведомости ».

Сотрудники трех ритейлеров и представитель альянса «Восточный союз» рассказали изданию, что производители предупредили компании о повышении цен в среднем на 25%.

Уточняется, что продукция Mars подорожает на 10%, Ferrero Rocher — на 20%, «Акконд» — на 17-22%. Компания KDV («Чио Рио») с начала 2022 года запросила увеличение закупочных цен на 67%.

Повышение цен некоторые производители объяснили подорожанием себестоимости товаров из-за роста курсов валют.

Член правления «Руспродсоюза» Глеб Козлов сообщил, что стоимость производства кондитерских изделий выросла как минимум на 40%. Он добавил, что за последние 10 дней сахарная пудра подорожала на 82%, какао — на 60%, фруктовые и сливочные начинки — на 30% и 90% соответственно, форма для выпечки выросла в цене на 100% и продолжает расти.

По словам Козлова, принимают условия повышения цен лишь некоторые торговые сети. Из-за этого могут закрыться десятки кондитерских предприятий уже через один-два месяца.