\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-3°
ЦБ USD 115.2 -1.55 15/03
ЦБ EUR 127.23 -1.72 15/03
Нал. USD 110.1 / 125.00 08:54
Нал. EUR 110.00 / 135.00 10:59
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
13 709
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
5 026
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
7 249
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
22 382
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Правительство России временно запретило экспорт сахара и зерновых
Экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза действует до 30 июня, на сахар в третьи страны — до 31 августа.

Правительство России временно запретило экспорт сахара и зерновых. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В понедельник, 14 марта, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Согласно ему, экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза временно запрещен до 30 июня 2022 года, а экспорт белого и тростникового сахара-сырца в третьи страны — до 31 августа 2022 года.

Уточняется, что в список зерновых культур вошли пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза.

Исключения на экспорт предусмотрены для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее рязанцы раскупили весь дешевый сахар. Эксперт объяснил причину.