Правительство России временно запретило экспорт сахара и зерновых
Экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза действует до 30 июня, на сахар в третьи страны — до 31 августа.
Правительство России временно запретило экспорт сахара и зерновых. Об этом
В понедельник, 14 марта, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Согласно ему, экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза временно запрещен до 30 июня 2022 года, а экспорт белого и тростникового сахара-сырца в третьи страны — до 31 августа 2022 года.
Уточняется, что в список зерновых культур вошли пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза.
Исключения на экспорт предусмотрены для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.
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