Правительство России временно запретило экспорт сахара и зерновых

Экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза действует до 30 июня, на сахар в третьи страны — до 31 августа.

Правительство России временно запретило экспорт сахара и зерновых. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В понедельник, 14 марта, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Согласно ему, экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза временно запрещен до 30 июня 2022 года, а экспорт белого и тростникового сахара-сырца в третьи страны — до 31 августа 2022 года.

Уточняется, что в список зерновых культур вошли пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза.

Исключения на экспорт предусмотрены для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

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