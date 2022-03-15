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На трех улицах Канищева в среду отключат холодную воду
Без ресурса, в частности, останутся одна школа и один детский сад.

На трех улицах рязанского Канищева в среду, 16 марта, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте мэрии.

С 13:00 до 19:00 ресурса не будет:

  • улица Бирюзова, дома №№ 13а (школа № 56), 15 корпус 1, 15 корпус 2;
  • улица Интернациональная, дома №№ 10, 11, 11д (детский сад № 124), 12;
  • улица Станкозаводская, дом №№ 28 корпус 1.

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.