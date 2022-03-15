На трех улицах Канищева в среду отключат холодную воду
Без ресурса, в частности, останутся одна школа и один детский сад.
На трех улицах рязанского Канищева в среду, 16 марта, отключат холодную воду. Объявление появилось на
С 13:00 до 19:00 ресурса не будет:
- улица Бирюзова, дома №№ 13а (школа № 56), 15 корпус 1, 15 корпус 2;
- улица Интернациональная, дома №№ 10, 11, 11д (детский сад № 124), 12;
- улица Станкозаводская, дом №№ 28 корпус 1.
Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.