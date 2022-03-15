На рязанца завели уголовное дело за попытку сдать экзамен в ГИБДД с помощью wi-fi камеры

С помощью устройства мужчина планировал сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. Его действия обнаружил инспектор регистрационно-экзаменационной группы.

На рязанца завели уголовное дело за попытку сдать экзамен в ГИБДД с помощью wi-fi камеры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В январе 2022 года 44-летний житель Чучковского района купил у незнакомого wi-fi видеокамеру, встроенную в куртку и замаскированную под эмблему. С помощью устройства он планировал сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. Его действия обнаружил инспектор регистрационно-экзаменационной группы.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).