На девушку, выбежавшую с плакатом во время прямого эфира, могут завести уголовное дело

Инцидент произошел в понедельник, 14 марта.

На редактора «Первого канала» Марину Овсянникову могут завести уголовное дело о фейках об использовании В. С. России . Об этом сообщил telegram-канал Baza .

Во время прямого эфира программы «Время» девушка выбежала с плакатом.

По данным источника, изначально на Овсянникову хотели оформить административный протокол за дискредитацию вооруженных сил. Однако позже сотрудники силовых органов собрались на внеочередное совещание.

По информации telegram-канала, на нем принято решение о возбуждении дела по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). По ней Овсянниковой может грозить до 15 лет лишения свободы.