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Карты системы «Мир» подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты в штатном режиме
Речь идет о Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay.

Карты российской платежной системы «Мир» подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о сервисах Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay.

На предыдущей неделе в системе рассказали о большом количестве запросов на добавление карт «Мир» разных банков в мобильные сервисы. Из-за этого их подключение может потребовать больше времени.

«В настоящее время загрузка карт „Мир“ в мобильный платежный сервис Mir Pay и другие Pay-приложения осуществляется в штатном режиме», — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что карты подгружаются и в сервисы Apple Pay и Samsung Pay.