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Глава союза французских предпринимателей заявил, что «Ашан» останется в России
Ранее стало известно, что торговая сеть решила ограничить продажу социально-значимых продуктов в одни руки.

Глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские фирмы останутся в России. Об этом передает РИА Новости.

Он уточнил, что с рынка не уйдут «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон». В общей сложности там работают около 160 тысяч человек.

«Наша ответственность как работодателя — поддержать наших сотрудников», — подчеркнул Ру де Безье.

Ранее стало известно, что торговая сеть решила ограничить продажу социально-значимых продуктов в одни руки.