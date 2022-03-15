Генпрокуратура проведет проверку высоких цен на сахар

Прокурорам 26 регионов поручили провести проверку деятельности производителей, которые приостановили отгрузку сахара и подняли цены.

Генпрокуратура проведет проверку высокого роста цен на сахар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Экспертная группа получила информацию, что некоторые поставщики и производители приостановили отгрузку сахара и подняли на него цены. Прокурорам 26 регионов поручили провести проверку законности действий этих юридических лиц.

По результатам нарушений примут полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита и необоснованного завышения цен.

Напомним, 7 марта появилась информация, что рязанцы скупили в магазинах города дешевых сахар. Рязанский минэконом прокомментировал пустые полки в магазинах, а эксперты объяснили рост цен на сахар.