Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России

Санкции затронут большую часть финансовой системы России.

Утром во вторник, 15 марта, ЕС примет новый пакет санкций против России. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает РИА Новости .

«Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение», — сказал Ле Мэр.

По его словам, санкции затронут большую часть финансовой системы России. Также введут запрет на экспорт предметов роскоши из РФ.

Ранее стало известно, что Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России.