Активисты добились возвращения исторического облика зданию автовокзала «Приокский»
По результатам проверки региональная государственная инспекция по охране объектов культурного наследия выдала собственнику предписание демонтировать сине-белые панели с фасада.
Активисты добились возвращения исторического облика зданию автовокзала «Приокский». Об этом сообщили в группе регионального ВООПИиК Рязань «
Здание павильона «Механизация и электрификация», где располагается автовокзал, является объектом культурного наследия регионального значения.
Павильон входит в состав «Достопримечательного места «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Торговый городок).
По результатам проверки региональная государственная инспекция по охране объектов культурного наследия выдала собственнику предписание демонтировать сине-белые панели с фасада.
Фото 2ГИС