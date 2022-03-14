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Жителей Центральной России предупредили об изменении погоды
Специалист сообщил, что увеличится суточный холод, ожидаются «заметно отрицательные» ночные температуры. Во вторник и среду будет солнечно, дневные температуры будут около нуля градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что со вторника, 15 марта, в европейской части России ожидается похолодание. Об этом передает РИА Новости.

Специалист сообщил, что увеличится суточный холод, ожидаются «заметно отрицательные» ночные температуры. Во вторник и среду будет солнечно, дневные температуры будут около нуля градусов.

По его словам, к середине недели ночные температуры будут отрицательными, ожидается температура ниже нормы.

«Наиболее холодные температуры будут в 7-8 часов утра», — отметил специалист.

Он заявил, что погода будет холодной, «но в то же время красивой». Вильфанд сообщил, что во вторник-среду будет яркое солнце, много снега.

«Сильного ветра не прогнозируется. Но все-таки это еще не весна», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.