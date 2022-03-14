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Зеленский рассказал, как лечат военного из Рязани. Минобороны официально не подтвердила информацию
Президент Украины посетил госпиталь, где проходят лечение солдаты ВСУ. В одной из палат находился и раненый военнослужащий из Рязани.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как лечат раненого военного из Рязани. Его слова привел «МК».

В воскресенье, 13 марта, Владимир Зеленский посетил военный госпиталь, где проходят лечение солдаты ВСУ, получившие ранения в ходе военного конфликта. В одной из палат рядом с украинскими военными лежал раненый военнослужащий из Рязани.

По словам Зеленского, российский военный получает такую же медпомощь, как и украинские солдаты.

«Он в одной палате с нашими военными получает такую же самую помощь, от тех же врачей. Наши врачи его спасли, и это понятно, потому что они — люди, а не звери», — заявил президент Украины.

Официально информация не подтверждена. Позже депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал это видео фейком.