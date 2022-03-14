Зеленский назвал цель переговоров с Россией

Он сообщил, что представители стран ежедневно общаются в видеоформате.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией являются «действенные гарантии». Об этом передает РИА Новости .

Зеленский добавил, что цель украинской делегации — добиться встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Чтобы у нас были гарантии, нормальные и действенные. Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать — вот это работает, вот это гарантии», — отметил Зеленский.

Он сообщил, что представители стран ежедневно общаются в видеоформате.