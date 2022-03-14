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В здании РГУ имени Есенина сработала пожарная сигнализация
Ситуацию прокомментировали в региональном ГУ МЧС.

В региональном ГУ МЧС имени Есенина прокомментировали ситуацию с пожарными машинами около здания РГУ.

По информации ведомства, в доме № 46 по улице Свободы сработала сигнализация. Информация поступила в понедельник, 14 марта, в 9:47.

Вызов оказался ложным. На него приезжали четыре человека, один расчет.

Напомним, ранее читатель РЗН. инфо присылал видео, на котором около здания университета видны пожарные машины.