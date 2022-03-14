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В Шиловском районе задержали мужчину за незаконное хранение оружия
Самодельный пистолет сельчанин держал дома.

В Шиловском районе полицейские задержали мужчину за незаконное хранение оружия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники получили данные, что 60-летний житель села Сергиевка может хранить дома пистолет.

Во время осмотра усадьбы полицейские нашли в импровизированном тайнике в надворной постройке дульнозарядный пистолет кустарного производства.

Криминалисты выяснили, что из этого оружия можно произвести выстрел. Таким образом, они узнали, что предмет является огнестрельным.

Пистолет изъяли. Мужчину задержали.

По предварительным данным, он изготовил пистолет некоторое время назад. Сперва он просто хранил оружие. Но однажды он выпил спиртное и решил опробовать устройство. Он стрелял по воробьям в лесной посадке недалеко от дома. После он спрятал пистолет в надворной постройке.

На сельчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.