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В сеть «утекли» данные более ста тысяч карт россиян
Попытки списать данные наблюдались с 26 февраля.

В последние дни на теневых форумах появились данные более 100 тысяч российских банков. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесяна сообщил, что данные продавал на форуме англоязычный пользователь. По его словам, объявление удалили, так как на форуме запрещена «работа по RU».Отмечается, что попытки списать данные наблюдались с 26 февраля. Управляющий RTM Group Евгений Царев объяснил, что мошенники пытались украсть деньги даже с заблокированных карт.

Руководитель группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадим Соловьев сообщил, что угрозы пользователям нет, так как преступники получили только информацию об имени держателя карты и банке, выпустившем ее.

Эксперт напомнил, что злоумышленники могут использовать данные для звонков из «колл-центров» или рассылки персонализированной рекламы.