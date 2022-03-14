В Сараевском районе после столкновения двух легковушек пострадала женщина

Авария произошла днем в понедельник, 14 марта, в селе Назарьево.

В Сараевском районе после столкновения двух легковушек пострадала женщина. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария произошла днем в понедельник, 14 марта, в селе Назарьево.

По информации полицейских, водитель ВАЗ-2101, выезжая с обочины, не убедился в безопасности маневра. В результате машина столкнулась с BYD F3.

Пассажирку иномарки госпитализировали с полученными травмами. Водители легковушек не пострадали.

По факту аварии проводится проверка.