В Сараевском районе после столкновения двух легковушек пострадала женщина
Авария произошла днем в понедельник, 14 марта, в селе Назарьево.
В Сараевском районе после столкновения двух легковушек пострадала женщина. Об этом сообщило
Авария произошла днем в понедельник, 14 марта, в селе Назарьево.
По информации полицейских, водитель ВАЗ-2101, выезжая с обочины, не убедился в безопасности маневра. В результате машина столкнулась с BYD F3.
Пассажирку иномарки госпитализировали с полученными травмами. Водители легковушек не пострадали.
По факту аварии проводится проверка.