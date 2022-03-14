В Рязанском районе водитель на «Шевроле» сбил 37-летнюю женщину

Авария случилась в субботу, 12 марта, примерно в 11:25 в Рязанском районе на 2-м километре автодороги «Рязань-Ряжск».

В Рязанском районе произошло ДТП с участием пешехода. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 12 марта, примерно в 11:25 в Рязанском районе на 2-м километре автодороги «Рязань-Ряжск». Там 41-летний житель Пронского района на Chevrolet Cruze сбил 37-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.