В Рязанском районе полицейские задержали 24-летнего закладчика

Ранее мужчину осудили условно за сбыт наркотиков.

В Рязанском районе полицейские задержали за распространение наркотиков 24-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД .

Мужчину остановили на дороге недалеко от села Секиотово. Он ехал для того, чтобы оставить в «тайниках» закладки с амфетамином. При досмотре у него нашли и изъяли сверток с двумя граммами наркотика. Рязанец признался, что успел сделать двухграммовую закладку в окрестностях села. Ее также нашли и изъяли.

После полицейские обследовали квартиру рязанца. В комнате они нашли банку с амфетамином, расфасованным в свертки разной величины. Всего у него изъяли 160 граммов психотропного вещества.

Позже выяснилось, что мужчину ранее уже задерживали. Ему назначили пять лет лишения свободы условно за сбыт наркотиков. Однако он нанялся закладчиком в нелегальный интернет-магазин.

На рязанца завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Его взяли под стражу.