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В Рязанской области выявили 461 новый случай заражения коронавирусом
Всего число заболевших достигло 110 642.

В Рязанской области выявили 461 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник, 14 марта, в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших достигло 110 642.За сутки от коронавируса вылечились 895 человек. Всего число выздоровевших достигло 101 588.

За сутки в регионе зарегистрировали 10 летальных случаев. Всего их число с начала пандемии достигло 3 175.

За сутки госпитализировали 14 человек. В России за сутки выявили 41 055 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 17 376 241.За сутки выздоровели 105 243 человека, всего с начала пандемии вылечились 15 585 650 человек. За сутки скончались 533 человек, всего — 361 344. За сутки госпитализировали 2 712 человек.