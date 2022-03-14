В Рязани во время половодья может подтопить поселок Борки

Синоптики прогнозируют, что уровень воды достигнет четырех метров, что на 0,5 метра меньше, чем в прошлом году.

В Рязани во время весеннего половодья может подтопить участки поселка Борки. Об этом на совещании в мэрии сообщил руководитель ГОиЧС Сергей Звездочкин. Синоптики прогнозируют, что уровень воды достигнет четырех метров, что на 0,5 метра меньше, чем в прошлом году.

В горадминистрации отметили, что подготовка к паводку идет по плану.

На совещании в мэрии также обсудили уборку города от снега, обработку от наледи, сбор мусора и опиловку деревьев.

Отмечается, что спецтехника выйдет на уборку при благоприятной погода. В мэрии объяснили, что подметально-уборочная техника работает при устойчивых плюсовых температурах, так как для смачивания щеток используется вода. Дорожные машины готовят к весенне-летнему сезону.

В апреле начнется месячник по благоустройству и санитарной очистке. Готовится распоряжение с закреплением участком, общегородских субботников и штабов по районам.

«Районные штабы должны быть действенным инструментом для принятия оперативных решений», — отметила мэр Елена Сорокина.

В уборке поучаствуют сотрудники мэрии, ТОСы, жители города.