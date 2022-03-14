В Рязани столкнулись «ВАЗ» и маршрутка

Пострадал водитель «ВАЗ-21099».

Утром в понедельник, 14 марта, в Рязани столкнулись «ВАЗ-21099» и маршрутка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 7:40 на улице Княжье поле напротив дома № 23. По предварительной информации, 41-летний рязанец на «ВАЗ-21099» выезжал с прилегающей территории и столкнулся на главной дороге с маршруткой Peugeout Boxer, ехавшей без пассажиров. За рулем автомобиля был 43-летний местный житель.

Пострадал водитель «ВАЗ-21099», он обращался за медпомощью. Проводится проверка.