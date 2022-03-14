В Рязани на улице Шевченко водитель на грузовике врезался в столб

Авария случилась в субботу, 12 марта, примерно в 20:30 вблизи дома № 11 по улице Шевченко.

В Рязани водитель на грузовом автомобиле врезался в столб. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 12 марта, примерно в 20:30 вблизи дома № 11 по улице Шевченко. Там 57-летний рязанец на грузовом автомобиле «ИСУЗУ-47909» не справился с управлением и врезался опору ЛЭП.

Водитель автомобиля получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.