В Рязани ищут очевидцев аварии на Южном промузле

Тогда 37-летний рязанец на «ВАЗ» сбил 60-летнего пешехода.

В Рязани ищут очевидцев аварии на Южном промузле. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 26 мая 2021 года. Тогда, примерно в 22:10 вблизи строения № 1 по улице Южный промузел, 37-летний рязанец на «ВАЗ» сбил 60-летнего пешехода. По предварительной информации, последний переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчину госпитализировали с травмами. .

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, просьба обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.