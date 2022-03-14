\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
Втр, 15
-3°
Срд, 16
-5°
ЦБ USD 115.2 -1.55 15/03
ЦБ EUR 127.23 -1.72 15/03
Нал. USD 112 / 125.00 13:12
Нал. EUR 110.00 / 135.00 13:12
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
11 076
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
4 391
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
6 677
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
21 800
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани фигуристка Александра Трусова и президент федерации хоккея Олег Смирнов открыли матч серий плей-офф
На домашней площадке МХК «Рязань-ВДВ» встретился с МХК «Кристалл» из Саратова.

Фигуристка Александра Трусова и президент федерации хоккея в Рязанской области Олег Смирнов открыли матч серий плей-офф для МХК «Рязань-ВДВ». Первые игры прошли 13 марта в ДС «Олимпийский».

На домашней площадке МХК «Рязань-ВДВ» встретился с МХК «Кристалл» из Саратова.

На игре почетным гостем матча стала серебряный призер XXIV Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию, уроженка города Рязани Александра Трусова. Вместе с президентом федерации хоккея Рязанской области Олегом Смирновым они приняли участие в торжественной церемонии открытия серии плей-офф в Рязани.

«Очень приятно, что девушка, которая вставала на коньки на этом самом льду, сегодня — является настоящей „русской ракетой“, которая ставит невероятные рекорды и добивается огромных высот! Мы очень рады, что Александра посетила сегодняшний матч!» — сказал Олег Смирнов.

Александра Трусова, в свою очередь, пожелала удачи своим землякам-хоккеистам.

В обоих матчах первой серии плей-офф МХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над противниками из Саратова. 16 марта рязанская «молодежка» отправится в город соперника и проведет третий матч серии. В случае победы — рязанские хоккеисты выйдут в ¼ финала.

Трансляцию можно будет посмотреть по ссылкам в социальных сетях МХК «Рязань-ВДВ».