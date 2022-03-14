В Рязани фигуристка Александра Трусова и президент федерации хоккея Олег Смирнов открыли матч серий плей-офф

На домашней площадке МХК «Рязань-ВДВ» встретился с МХК «Кристалл» из Саратова.

Фигуристка Александра Трусова и президент федерации хоккея в Рязанской области Олег Смирнов открыли матч серий плей-офф для МХК «Рязань-ВДВ». Первые игры прошли 13 марта в ДС «Олимпийский».

На домашней площадке МХК «Рязань-ВДВ» встретился с МХК «Кристалл» из Саратова.

На игре почетным гостем матча стала серебряный призер XXIV Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию, уроженка города Рязани Александра Трусова. Вместе с президентом федерации хоккея Рязанской области Олегом Смирновым они приняли участие в торжественной церемонии открытия серии плей-офф в Рязани.

«Очень приятно, что девушка, которая вставала на коньки на этом самом льду, сегодня — является настоящей „русской ракетой“, которая ставит невероятные рекорды и добивается огромных высот! Мы очень рады, что Александра посетила сегодняшний матч!» — сказал Олег Смирнов.

Александра Трусова, в свою очередь, пожелала удачи своим землякам-хоккеистам.

В обоих матчах первой серии плей-офф МХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над противниками из Саратова. 16 марта рязанская «молодежка» отправится в город соперника и проведет третий матч серии. В случае победы — рязанские хоккеисты выйдут в ¼ финала.

Трансляцию можно будет посмотреть по ссылкам в социальных сетях МХК «Рязань-ВДВ».