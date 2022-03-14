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В России заблокировали Instagram
Доступность сервиса составляет 0%.

Роскомнадзор официально ограничил россиянам доступ к Instagram. Об этом в понедельник, 14 февраля, свидетельствуют данные GlobalCheck.

Доступность сервиса составляет 0%.

Перед этим орган предупредил местных жителей о блокировке социальной сети в России с 0.00 14 марта.

Ранее разработчики Meta Platforms из-за событий на Украине заявили, что временно сняли в соцсетях Facebook и Instagram запреты на призывы к насилию против российских военных. В свою очередь Генпрокуратура потребовала суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.