В региональном УМВД рассказали подробности аварии с бензовозом в Рязанском районе

Авария произошла в понедельник, 14 марта.

В региональном УМВД рассказали подробности аварии с бензовозом в Рязанском районе.

ДТП произошло в понедельник, 14 марта, примерно в 13:35, на 42 километре трассы «Золотое кольцо».

По предварительным данным, 45-летний житель Тульской области на грузовике Iveco Stralis с полуприцепом Meiller не учел скоростной режим. Из-за этого автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водитель обратился за медицинской помощью. Проводится проверка.