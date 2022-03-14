В Москве со вторника отменят масочный режим
Решение связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
В Москве со вторника, 15 марта, отменят масочный режим. Об этом
Решение связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
«Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом Мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах
По словам Собянина, это позволит в нынешних условиях поддержать бизнес, «испытывающий и без того серьезное санкционное давление».