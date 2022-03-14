В Москве со вторника отменят масочный режим

Решение связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

В Москве со вторника, 15 марта, отменят масочный режим. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Решение связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

«Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом Мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т. п. », — указано в сообщении на сайте мэра.

По словам Собянина, это позволит в нынешних условиях поддержать бизнес, «испытывающий и без того серьезное санкционное давление».