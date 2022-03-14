В Милославском при пожаре погибла 72-летняя женщина

Возгорание в щитовом доме произошло в ночь на понедельник, 14 марта.

В Милославском при пожаре погибла 72-летняя женщина. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Информация о возгорании в доме на улице Комсомольской появилась в ночь на понедельник, 14 марта. Звонок на пульт ПСЧ № 28 поступил в 3:00.

По данным сотрудников части, загорелся щитовой дом площадью 54 квадратных метра. Пожарные прибыли через четыре минуты. К тому моменту огонь охватил здание полностью. К 4:30 пожар ликвидировали.

Женщина 1950 года, проживавшая в доме, погибла.

На пожар выезжали 13 человек, шесть единиц техники. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Фото — издательство «Пресса».