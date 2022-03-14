В мэрии рассказали о свободных местах в детских садах Рязани

Вакантные места в учреждениях есть для детей разных возрастов.

В мэрии Рязани рассказали о свободных местах в детских садах. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

Вакантные места в учреждениях есть для детей разных возрастов.

В возрасте от одного года до двух лет:

Железнодорожный район — №№ 99, 136;

Московский район — №№ 76, 158, № 153 (в возрасте от полутора до двух лет);

Октябрьский район — № 121.

В детских садах №№ 12, 111 имеются свободные места в группах оздоровительной направленности (для детей в возрасте от одного до трех лет).

Для детей в возрасте с двух до трех лет есть места в учреждениях:

Железнодорожный район — №№ 12, 43, 88, 99, 145;

Московский район — №№ 13, 23, 28, 76, 89, 101, 104, 108, 110, 120 (группа для детей с нарушением зрения), 148, 151, 154, 158;

Октябрьский район — №№ 130, 147.

В детских садах Советского района нет свободных мест.

Для детей в возрасте от трех до четырех лет:

Железнодорожный район — №№ 43, 71, 73, 75, 80, 81, 84, 99, 116, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 16, 23, 31, 79, 89, 107, 108, 110, 120 (группа для детей с нарушением зрения), 126, 134, 137, 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район — №№ 70, 105, 112, 117, 121, 125, 138, 140, 147, 149, 150;

Советский район — №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 60, 66, 91, 96, 133, школа № 29.

Для детей в возрасте от четырех до пяти лет:

Железнодорожный район — №№ 43, 73, 80, 99, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 23, 28, 31, 101, 103, 104, 108, 120 (группа для детей с нарушением зрения), 137, 148, 154, 158;

Октябрьский район — №№ 4, 25, 37, 105, 121, 125, 131, 138, 140, 150, 152;

Советский район — № 133.

Для детей в возрасте от пяти до шести лет:

Железнодорожный район — №№ 43, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 14, 23, 28, 31, 76, 104, 126, 135, 148, 151, 153, 158;

Октябрьский район — №№ 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 152.

В детских садах Советского района свободных мест нет.

Для детей в возрасте от шести до семи лет:

Железнодорожный район — №№ 73, 75, 80, 81, 85, 87, 99, 116, 123, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 3, 9, 14, 23, 31, 35, 76, 89, 104, 115, 126, 134, 135, 148, 154, 158;

Октябрьский район — №№ 25, 77, 78 (общая, группа для детей с нарушением зрения), 117, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 131, 138, 140, 150, 152;

Советский район — №№ 17, 20, 41, 55, 91, 133.

Возрастные категории групп указаны на 2021/22 учебный год.

Для направления в детсады родители должны обратиться в МФЦ для внесения изменений в заявления.

Чтобы получить места в детских садах №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с расстройствами аутистического спектра), 78 (группа для детей с нарушением зрения), 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с расстройствами аутистического спектра, для детей с задержкой психического развития), 120 (группа для детей с нарушением зрения), 123 (группа для детей с нарушением слуха, для детей с расстройствами аутистического спектра), 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), родителям необходимо предоставить в МФЦ заключение ПМПК; в оздоровительных группах детских садов №№ 12, 111 (с одного до трех лет) — справку с рекомендацией посещения данной группы.

Заседание комиссии состоится 6 апреля 2022 г. Заявления принимаются с 15 по 28 марта 2022 г.

Детям, рожденным в сентябре 2018 — феврале 2019 годов, могут предоставить места в группах для детей с трех до четырех лет при наличии вакантных мест и отсутствии в очереди детей трехлетнего возраста. Детям, рожденным в сентябре 2019 — феврале 2020 годов — в группах для детей с двух до трех лет при наличии вакантных мест и отсутствии в очереди двухлетних детей. Детям, родившимся в сентябре 2020 — январе 2021 годов, могут предоставить места в группах для детей с одного до двух лет при наличии мест и отсутствии в очереди детей возраста в возрасте от одного до двух лет.

Приказ по результатам заседания комиссии опубликуют 13 апреля.